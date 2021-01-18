Venezüella'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta karantina uygulanacak

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla 18-24 Ocak'ta ülkede "radikal" bir karantina uygulanacağını belirterek, "Bu haftadan itibaren herkesi dikkatli, bilinçli, müşterek, sosyal bir şeklide kurallara uymaya davet ediyorum. Bu metodun adı 7+7 sistemidir. Acil ihtiyaçlarınızda iyi korunarak dışarı çıkın ve güvenli şekilde eve dönün." ifadelerini kullandı.

Las medidas más importantes para protegernos del Coronavirus las asumimos entre todos y todas. Eres tú; mujer, hombre, joven, niña, niño, a ustedes va mi mensaje. Nos hemos cuidado colectivamente con el método venezolano 7+7, que ha sido correcto y exitoso. ¡Cuidémonos! pic.twitter.com/qq0SBFyAZs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 18, 2021

Yakında Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayı hedeflediklerini, şimdiye kadar virüsle başarılı şekilde mücadele ettiklerini belirten Maduro, halktan tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Venezüella'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle en son 4-10 Ocak'ta, ülke genelinde bir haftalık karantina ilan edilmişti.

Nüfusu 29 milyona yaklaşan Venezüella'da şu ana kadar Kovid-19'dan 1106 kişi hayatını kaybetti, 119 bin 803 vaka tespit edildi.