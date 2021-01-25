Rus Sputnik V aşısının Venezüella’daki testlerinde ciddi bir komplikasyona rastlanmadı

Aşının Venezüella’daki araştırmalarını yöneten Alexis Garcia Pinera, ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Twitter hesabından aktarılan konuşmasında, aşının ilk dozunun 200’den fazla gönüllüye, iki bileşeninin 40 gönüllüye vurulduğunu ifade eti.

Pinera’ya göre, testler gönüllülerde yalnızca baş ağrısı, grip benzeri bir hal veya enjeksiyon bölgesinde ağrı gibi hafif yan etkiler görüldü.

Venezüella’daki gönüllülerde hiçbir ciddi komplikasyona rastlanmadığı gibi, gönüllüler arasından ölenler de olmadı.

Pinera, “Elde ettiğimiz sonuçlar Rusya ve Arjantin’deki sonuçlarla ve yayınlanan araştırmalarla bağdaşıyor” dedi.