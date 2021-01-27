Arjantin, Sputnik V aşısının üçüncü partisi için Rusya’ya uçak gönderdi

Arjantin havayolu şirketi Argentinas Aerolineas’a ait bir uçak, Rus Sputnik V aşısının üçüncü partisini ülkeye götürmek için Rusya’nın başkenti Moskova’ya gönderildi.

Şirketin başkanı Pablo Ceriani, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Argentinas Aerolineas’a ait bir uçağın bugün Sputnik V aşısının yeni partisini teslim etmek için Moskova’ya doğru yola çıktığını belirtti.

İşlemin toplamda 40 saat süreceğini belirten Ceriani, bunun iki ülkede bulunan taraflar arasında koordinasyon gerektiren önemli bir lojistik faaliyet olduğunu kaydetti.

Partió rumbo a Moscú el tercer vuelo de @Aerolineas_AR. Buen viaje a toda la tripulación y gracias a todo el equipo por el esfuerzo realizado ✈️ pic.twitter.com/Y7XB7GAQqP — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 27, 2021

​AFP’nin aktardığına göre, Moskova’nın şubat sonundan önce temin etmek konusunda söz verdiği 19.4 milyon dozun üçüncü partisini götürmek için uçağın pazar günü yola çıkması planlanıyordu.

Şimdiye kadar Arjantin, aşıdan 600 bin adet aldığını bildirdi.

Ceriani pazartesi günü yaptığı açıklama ile, sevkiyat sürecine dahil tüm tarafların onay vermesinin ardından, uçuşun yeniden planlanacağını belirtmişti. Hükümetten ise, ertelemenin sebebine dair bilgi gelmemişti.

Aerolineas Argentinas, daha önce aşının sevkiyatı için Rusya’ya iki uçuş gerçekleştirmişti.