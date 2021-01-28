Sputnik V aşısının ilk partisi bugün Bolivya'ya ulaşacak

Bolivya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sputnik V aşısının ilk partisi Rusya’dan Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e gönderildi ve bugün Bolivya’ya ulaşacak.

Buenos Aires’ten salı günü Moskova’ya, aşının Arjantin’e üçüncü partisinin sevkiyatı için bir uçak hareket etmişti. Bolivya Dışişleri Bakanlığı’na göre, kendileri için olan aşılar da aynı uçakla taşınacak.

Aşı, Buenos Aires’te Bolivya devlet havayolu şirketi Boliviana de Aviacion’a ait bir uçağa yüklenecek ve bu uçak da Bolivya’nın La Paz kentine hareket edecek.

Bolivya daha önce 2.6 milyon kişinin aşılanması için 5.2 milyon doz Sputnik V aşısının sevkiyatı için anlaşma imzalamıştı.