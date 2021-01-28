Brezilya gündeminde başkanın 3 milyon dolarlık süt sevdası var: İddiaları reddeden Bolsanaro, medyaya hakaret yağdırdı

Brezilya'da ülke gündemi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yoğunlaştırılmış kutu sütlere düşkünlüğüyle çalkalanıyor. Yerel basın 2020'de başkanın kutu sütlere 3 milyon dolar harcadığını iddia ederken Bolsanora iddiaları reddederek medyaya küfür ve hakaret yağdırdı.

Brezilya'da, yoğunlaştırılmış süte geçen yıl 3 milyon dolar harcanmasıyla ilgili 26 Ocak'ta yayımlanan haberler, kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu.

Seçimleri kazandığı 2018'den bu yana yoğunlaştırılmış sütle kaplı ekmek yediği ve içtiği fotoğrafları birçok kez basına yansıyan Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Bolsanora, yerel medyadaki bu haberlerin ardından siyasetçilerden ve halktan tepki çekti. Bolsonaro hükümetinin bu satın alım iddiası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yürütülen pandemi yardım programını uzatmayı reddetmesinden kısa süre sonra olması sebebiyle ülkede en dikkati çeken olay oldu. Hükümetin yaptığı harcamaları gösteren internet sitesi, Brezilyalıların ilgisi sebebiyle çökerek bir gün boyunca erişime açılamadı.

>@fausto_macedo Parlamentares pedem ao TCU investigação de R$ 1,8 bilhão gasto pelo governo Bolsonaro com alimentos em 2020 https://t.co/uba8g6JYcn pic.twitter.com/C9wsWhtCCD — Estadão (@Estadao) January 26, 2021

​Demokratik İşçi Partisi'nden Ciro Gomes, sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgularken, sosyalist kongre üyesi Sâmia Bomfim, 'Brezilyalıların her gün 7.200 kutu yoğunlaştırılmış sütün nasıl tüketildiğini bilmeye hakkı olduğunu' söyledi.

Kongre üyesi Marcelo Freixo ise koronavirüs krizine işaret ederek, "Bolsonaro'nun yoğunlaştırılmış süte harcadığı parayla 8.000 tüp oksijen satın alınabileceğini" ifade etti.

Sosyal medyada ise halk Bolsanoro'yu hem eleştirdi hem de ti'ye aldı. Bazı kullanıcılar Bolsanora'nun süt kutusu taşır gibi görünen fotoğraflarını, bazıları da başkanı süt banyosu yaparken betimleyen görselleri paylaştı.

Mais com tanta compra de leite condensado talvez bolsonaro esteja tentando se lançar como YouTube pic.twitter.com/ZaRRHrwSBu — Andreza Delgado (@andrezadelgado) January 26, 2021

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Até a apresentadora Rita Lobo entrou na brincadeira com receitas de pudim “com e sem furinhos”https://t.co/PKs4CxBbLH — Revista Fórum (@revistaforum) January 26, 2021

'Siz de krakerlerinize sürün'

​Bolsanora ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, medyanın bu konudaki tutumunu eleştirdi, gazetecilere küfür ve hakaretler yağdırdı.

Yoğunlaştırılmış sütün en sevdiği tatlı olduğunu, satın alınan 2,5 milyon kutu yoğunlaştırılmış sütün, diğer görevlilerin yanı sıra 370 binden fazla silahlı kuvvetler üyesini besleyeceğini belirten Bolsonaro, bunun çoğunlukla taze sütün gönderilemediği bölgelerde faaliyet göstermeleri nedeniyle askerler için ideal olduğunu dile getirdi.

Birçok sosyal medya kanalında yayımlanan videoda da destekçileri ve bakanlarının kendisini alkışladığını vurgulayan Bolsonaro, "Bu yoğunlaştırılmış kutu sütleri siz de krakerlerinize sürün. Bu anlamsız suçlamalar bizi hiçbir yere götürmüyor ve beni bununla suçluyorlarsa nedeni suçlayacak başka hiçbir şey olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro ayrıca, basına seslenerek "O süt tenekeleri umarım g***ze saplanır" dedi.

Koronavirüsü hafife aldı

Ülkenin Kovid-19 mücadelesini hafife alan ve sık sık maske kullanmadığı görülen Bolsonaro, yurttaşa pandemi yardımını kesmesini, devletin beş parasız kalması, bu konuda yapacak bir şeyinin olmamasıyla gerekçelendirmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Bolsonaro'ya destek verenlerin sayısı da düşmüştü. Bir anket, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olması ve aşılama sürecini yönetme biçimi nedeniyle Bolsonaro'ya desteğin azaldığını ortaya koymuştu.

Ankete göre, salgınla mücadelede Bolsonaro yönetimini "kötü" ya da "çok kötü" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 40'a çıkarken "iyi" ya da "çok iyi" şeklinde değerlendirenlerin oranı yüzde 32'ye düşmüştü. Bu oranın, daha önceki anketlerde yüzde 38 olduğuna işaret edilmişti.

Brezilya'da 2020'de hükümeti eleştirenlerin oranında da artış yaşandığı belirtilmişti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 220 bin 237 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, vaka sayısı 9 milyon 485'e yükseldi. Brezilya, dünyada ABD ile Hindistan'ın ardından en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.