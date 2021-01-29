İkinci bir Latin Amerika ülkesi de Rus Sputnik V aşısının ilk partisini aldı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Twitter’dan yaptığı açıklamada tedariki sağlanan Rus aşısı Sputnik V ile ülke genelinde Kovid-19'a karşı aşılama programının başladığını söyledi.

Aşının ülkeye tedariki sırasında şahsen havalimanında bulunan Devlet Başkanı Arce, Bolivya'ya ulaşan 20 bin dozluk aşı ile öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanacağını sözlerine ekledi.

​Sputnik V tedariki için aralık ayında Rusya ile anlaşmaya varan Bolivya, 2.6 milyon kişi için 5.2 milyon dozluk aşının sevkiyatı için imza attı.

Bolivia’s Foreign Ministry: #SputnikV vaccine arrived at cold storage facility in capital La Paz where temperature is being checked by medical personnel. https://t.co/6hKYxRFIwT — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

​Arjantin’e 800 bin dozdan fazla Rus aşısı gönderildi

Bunun yanında, Bolivya Rus Sputnik V aşısının ulaştırıldığı ikinci Latin Amerika ülkesi. Söz konusu ülkelerin ilki olan Arjantin’e her biri 300 bin doz aşı içeren iki sevkiyat geçekleştirildi. Daha sonraysa 220 bin doz aşı içeren üçüncü bir sevkiyat yapıldı.

Arjantin’de pandeminin başından beri 1.9 milyon koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede koronavirüs kaynaklı görülen toplam can kaybıysa 47 bin 500.

Bolivya’da ise şimdiye dek 200 bin koronavirüs vakası görüldü ve 10 bin can kaybı kayıtlara geçirildi.

Sputnik V aşısı bugüne kadar aralarında Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, BAE, Macaristan ve Pakistan’ın bulunduğu 12 ülkede onaylanmıştı. Aşının AB ve DSÖ ile kayıt süreci bir süre önce başlatıldı.