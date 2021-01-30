Arjantin’deki yangında 10 bin hektar ormanlık alan küle döndü

Arjantin’de mangal ateşi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınmazken, şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan küle döndü

Arjantin'in güneyinde bulunan Patagonya’da 24 Ocak'ta mangal ateşi nedeniyle başladığı tahmin edilen yangın günlerdir kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerine yayılmasını engellemeye çalıştığı yangında şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık alan yok oldu. Yangın özellikle Arjantin’in güneybatısında bulunan Rio Negro eyaletinin turistik şehri El Bolson'u vurdu. Yangın sonucu binalar ve tarım alanları hasar görürken, binlerce hayvan telef oldu.

Sıcaklık yükselecek korkusu

Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Başkanı (SPLIF) Orlando Baez, "Bugün sıcaklık düştü. Aynı zamanda yağmur yağdığı ve rüzgar da sakinleştiği için yangının şiddeti azaldı. Ancak ulaşılması zor bölgelerde duman görülmeye devam ediyor. Sıcaklık kısa süre içinde tekrar yükseleceği için yangını söndürme çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi. Baez, bölgedeki rüzgar ve jeolojik özelliklerin helikopter çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Yangının nedeni henüz tespit edilemezken, Rio Negro Valisi Arabela Carreras, “Yangının, birkaç kişinin dikkatsizce mangal yakması sonucu çıktığını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı. Carreras, olaya ilişkin bir şüphelinin El Mirador bölgesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındığını da bildirdi.

27 saatte 6 bin 500 hektar yandı

El Bolson yakınlarındaki kırsal bir bölge olan Cuesta del Ternero'da 24 Ocak'ta başlayan yangın, hava koşulları, sıcaklık ve rüzgar nedeniyle hızlandı. İlk 27 saatte alevler, yaklaşık 6 bin 500 hektarlık alanı yok etti.