Ekvador'da devlet başkanı seçiminde solcu Arauz önde

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 16 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı Andres Arauz oyların yüzde 32.31'ini alarak seçimi birinci sırada götürüyor.

© REUTERS / HENRY ROMERO Ekvador İçişleri Bakanı Romo, polisin protestoculara sert müdahalesi nedeniyle görevden alındı 'in oyların yüzde 19.92'sini, Hristiyan Sosyal Partisi (CREO) ittifakı adayı muhafazakar Guillermo Lasso'nun ise yüzde 19.22'sini aldığı kaydedildi.

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Diana Atamaint, düzenlediği basın toplantısında, "Ekvador'da düzenlenen seçimler, demokrasi için Latin Amerika'da güzel bir örnek oldu. Katkılarından ötürü katılımcılara teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan habere göre, seçime katılım oranının yüzde 62 ila 64 civarındaydı.

Seçimde en yüksek oyu alan iki aday 11 Nisan'da ikinci tur için yarışacak.

Seçilirse en genç devlet başkanı olacak

Anketlerin birçoğunda birinci gösterilen ve ekonomi politikalarıyla öne çıkan 35 yaşındaki Arauz, seçildiği takdirde Ekvador tarihinin en genç devlet başkanı unvanını kazanacak.

Sol görüşlü politikacı ve iktisatçı Arauz, Rafael Correa döneminde 2015-2017 yıllarında Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yaptı. Arauz, mevcut Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun seçimleri kazanmasının ardından görevinden ayrılmıştı.