Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısının dünyadaki en güvenli aşı olduğunu söyledi.

Ülkesinin sağlık yetkilileri ile yaptığı haftalık toplantıda, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin vücuda sağladığı yüksek koruma seviyesine dikkat çeken Venezüella lideri Maduro, "Sputnik V dünyadaki en güvenli aşı" dedi.

Daha önce Caracas ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Venezüella’da Sputnik V üretimi konusunda anlaşma imzalamışlardı.

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı. Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları saygın tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.

Sputnik V halihazırda Belarus, Arjantin, Paraguay, Macaristan, BAE, Cezayir, Sırbistan, Venezüella, Gine, Tunus, Ermenistan, Lübnan, Bosna Hersek ve bir dizi diğer ülkede tescillendi. Aşının yakın gelecekte 25'ten fazla ülkede kullanım için izin almış olması bekleniyor.