Venezüella, Sputnik V aşısının ilk partisini gelecek hafta alacak

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin önümüzdeki hafta ülkelerine ulaşacağını kaydetti.

Maduro, Facebook’tan canlı olarak yayınlanan açıklamasında, “Önümüzdeki hafta binlerce dozdan oluşan Sputnik V aşısının ilk partisi Venezüella’ya ulaşacak” dedi.

Maduro, aşılamada önceliğin sağlık çalışanları, öğretmenler ve diğer risk gruplarına verileceğini vurguladı.

Maduro, daha önce Rus Sputnik V aşısının Venezüella’daki klinik denemelerinin yüzde yüz etkinlik gösterdiğini açıklamıştı. Venezüella Sağlık Bakanlığı’nın 13 Ocak'ta Sputnik V aşısına onay vermesinin ardından Venezüella ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) aşının ülkede üretilmesi için anlaşma imzalamıştı.

Dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı. Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları saygın tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.

Sputnik V halihazırda Belarus, Arjantin, Paraguay, Macaristan, BAE, Cezayir, Sırbistan, Venezüella, Gine, Tunus, Ermenistan, Lübnan, Bosna Hersek ve bir dizi diğer ülkede tescillendi. Aşının yakın gelecekte 25'ten fazla ülkede kullanım için izin almış olması bekleniyor. Avrupa İlaç Aşansı (EMA), Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Enstitüsü ile bilimsel danışma görüşmelerini tamamladı.