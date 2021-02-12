Meksika'ya yeni bir Çin aşısı sevkiyatı: CanSino

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıların ülkeye ulaşmasından ötürü Çin'e teşekkür ederek, "Bize 2 milyon toz aşıyı hızlı şekilde gönderen CanSino'ya minnettarız" ifadesini kullandı.

México reconoce el apoyo del Gobierno de la República Popular China y agradece a CansinoBio por el puntual envío de la sustancia activa para envasar dos millones de dosis de la vacuna desarrollada por esa empresa y autorizada por la COFEPRIS. Nuestra gratitud siempre. pic.twitter.com/0HrCyQ72fm — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 11, 2021​

Meksika hükümeti şimdiye kadar ABD'li ilaç şirketi Pfizer'dan 34.4 milyon, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği aşıdan 77.4 milyon ve Kovid-19 aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) ile 51.5 milyon doz almak için anlaşmaya vardı.

Latin Amerika kıtasında Kovid-19 aşısının ilk kez Meksika'ya geldiğine işaret eden Ebrard, 2020-2021 yıllarında 116 milyon Meksikalının ücretsiz aşılanacağını söylemişti.

Meksika 169 bin 760 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 957 bin 889 ile 13'üncü sırada yer alıyor.