Sputnik V aşısı Venezüella’ya ulaştı

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, konuya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Venezüella’ya ulaştığını ifade etti.

Rodriguez, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve hükümete, Sputnik V koronavirüs aşısının teslimatı için teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

Dünyanın tescillenen ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V, Rus Gamaleya Merkezi tarafından geliştirildi ve geçen yılın ağustos ayında Rusya’da kullanım için onaylandı

Klinik çalışmaların üçüncü aşamasında etkinliği 91.6 olarak belirlenen Sputnik V aşısının aynı zamanda mutasyona uğramış yeni koronavirüs türlerine karşı da aynı derecede etkili olduğu kanıtlandı. Aşının çalışmalarının sonuçları saygın tıp dergisi Lancet tarafından da yayınlandı.

Sputnik V, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.