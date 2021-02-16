Küba, 'Soberana 2' adını verdiği Kovid-19 aşısını üretecek

Küba, kendi Kovid-19 aşısını üretmeye hazırlanıyor. Başkent Havana'daki Finlay Aşı Enstitüsü'nde geliştirilen "Soberana 2" aşısının test aşamasında olduğu bildirildi.

Küba'da araştırmacılar, ülkenin başkenti Havana'da bulunan Finlay Aşı Enstitüsü'nde, 'Soberana 2' adı verilen aşının geliştirilme sürecinde olduğu ve test aşamasına geçildiğini duyurdu.

Pese al cruel bloqueo de EE.UU, #Cuba produjo a escala industrial el primer lote de 150 mil vacunas de Soberana 02 contra el Covid-19 y en marzo iniciará fase de ensayos clínicos. Felicitaciones al pueblo cubano, a @DiazCanelB y a @BioCubaFarma por gran vocación de salvar vidas. pic.twitter.com/OTLIkZjeNj — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 11, 2021

​İspanyolca 'egemen (hakim)' anlamına gelen 'Soberana' isminin uygun görüldüğü aşının eşlenik bir aşı olduğu belirtildi. Bu, aşının antijeninin, stabilite ve etkinliği sağlamak için taşıyıcı bir molekülle desteklendiği anlamına geliyor.

Enstitü müdürü Dr. Vicente Verez Bencomo ve hükümet yetkilileri, ilk klinik denemelerden elde edilen sonuçların 'cesaret verici' ve 'fazlasıyla olumlu' olduğunu söyledi.

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Bir basın toplantısında, "Planımız, elbette önce nüfusumuzu aşılamak" diyen Dr. Verez, "Soberana 2'nin seri üretimine geçtiğimizde, 2021 yılı içerisinde 100 milyon doz seviyesinde bir satış planlıyoruz ancak ürettiğimiz dozların önemli bir bölümünü ülkenin tamamının aşılanmasına ayıracağız" açıklamasında bulundu.

Biyoteknoloji ve bağışıklık bilimi alanında 30 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Küba, 80'li yılların sonunda menenjit B aşısını geliştirmişti. O yıllarda ülkeyi yöneten eski başkan ve kurucu lider Fidel Castro, ABD ambargosu sebebiyle sağlık yardımı alamayan Küba halkı için Finlay Aşı Enstitüsü’nu kurmuştu.