Meksika’da uçak kazası: 6 ölü

Meksika’nın Veracruz eyaletinde, Meksika Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Xalapa Havalimanı yakınlarında düştü.
At least seven people died in a plane crash in Veracruz, Mexico 🇲🇽 Mexican Air Force Learjet 45XR 🛩 #avgeek #avgeeks #planespotting #aviation via @PersburoUNN pic.twitter.com/nyjaCQW6RW— Menno Swart (@MennoSwart) February 21, 2021
Learjet 45 tipi uçağın yerel saat ile 09.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanlığı, kazada uçaktaki 6 askeri personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
Uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı belirtilirken, kaza sonrası birçok askeri personelin olay yerine sevkedildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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