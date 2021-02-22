Meksika’da uçak kazası: 6 ölü

Meksika’nın Veracruz eyaletinde, Meksika Hava Kuvvetleri'ne ait uçak Xalapa Havalimanı yakınlarında düştü.

​Learjet 45 tipi uçağın yerel saat ile 09.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Meksika Savunma Bakanlığı, kazada uçaktaki 6 askeri personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı belirtilirken, kaza sonrası birçok askeri personelin olay yerine sevkedildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.