Rus Sputnik V aşısı, Güney Amerika ülkesi Guyana'da tescil edildi

RDIF, Guyana hükümetinin Sputnik V'ye acil kullanım prosedürü kapsamında izin verdiğini belirtti.

Açıklamada sözlerine yer verilen RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V'nin halihazırda 33 ülkede tescil edildiğini ve küresel pandemiyle mücadelesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı daha önce Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Bosna Hersek’e bağlı Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Suriye ve Kırgızistan'da tescil edilmişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.