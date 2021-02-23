Ekvador'da hapishanelerde isyan çıktı: 50 ölü

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını bildirdi.
#Ecuador: Widespread prison riots leave several dead and injured: 8 dead in #Guayaquil, 2 killed in #Turi. The situation is also critical in #Cotopaxi.https://t.co/RdytqB3nJn— xinirim (@PersonalEscrito) February 23, 2021
Video: Turi prison, #Cuenca pic.twitter.com/RzndnCj3fN
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