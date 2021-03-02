Castro'nun torununun lüks aracıyla hız yaptığı görüntüler eleştirilerin hedefinde

Küba devrimi lideri Fidel Castro'nun oğulları ve torunlarının lüks yaşamına dair haberlere bir yenisi eklendi. Bu kez Sandro Castro'nun lüks aracıyla hız sınırını aştığı görüntüler konuşuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 1990'lardan bu yana en kötü ekonomik krizle boğuşan Küba'da devrim lideri Fiden Castro'nun torunu Sandro Castro, lüks Mercedes aracıyla hız yaptığı görüntüleri nedeniyle dünya basınına konu oldu.

'Basit insanlarız ama ara sıra evdeki küçük oyuncakları dışarı çıkarmak lazım'

Yan koltuğunda oturan genç bir kadının çektiği videoda Castro, Küba'daki bir otoyolda aracını sürerken görülüyor ve Times gazetesinin aktardığına göre "Biliyorsun biz basit insanlarız ama ara sıra evdeki küçük oyuncaklarımızı dışarı çıkarmamız lazım" diyor.

Castro ardından arkadaşından hız göstergesini çekmesini istiyor ve böylece aracın saatte yaklaşık 145 kilometre hıza ulaştığı anlaşılıyor. Ülkede kötü yol koşullarından dolayı otoyollarda hız sınırı saatte 100 kilometre.

Bir gece kulübü sahibi olduğu bilinen 20'li yaşlardaki Castro'ya tepkiler de gecikmedi. Facebook grubu 'Patria o Muerte' (Vatan ya da Ölüm), Castro'nun nasıl para kazandığına dair soruşturma başlatılmasını, yasadışı faaliyetlerde bulunuyorsa cezalandırılmasını talep etti.

Fidel Castro's grandson sparks fury with video boasting about speeding in his luxury Mercedes in Cuba https://t.co/IM8xviRDzv — Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2021

​'Tüm hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir'

Castro'nun ailesinden başka isimler de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Bir diğer torun Tony Castro, 2 yıl önce, Instagram hesabında BMW'si, lüks restoranlarda yediği yemekler ve yat seyahatlerinden fotoğraflar paylaştığı için bunların çok daha azıyla yaşamak durumunda olan Küba halkının tepkisini çekmişti. Eski siyasi tutuklulardan Pedro Perez, George Orwell'in Küba'da yasaklı olan Hayvan Çiftliği'nden alıntı yapıp "Tüm hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir" ifadesini kullanmıştı.

Oğul Antonio'nun olaylı Bodrum tatili

Fidel Castro'nun küçük oğlu, aynı zamanda Tony Castro'nun da babası olan Antonio Castro Soto Del Valle'nin 2015'te Bodrum'da olaylara sahne olan lüks tatili de komünistler ve burjuva sınıfını karşı karşıya getirmişti.

1 Mart itibarıyla Küba'da 50 bin 590 koronavirüs vakası var, toplamda 324 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.