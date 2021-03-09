Meksika'nın Teotihuacan kentinde sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi. Balonun iniş yaptığı sırada sepete tutunmayı başaran kişi ölümden döndü.

Meksika'da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü.

Meksika’da sıcak hava balonunda korku dolu anlar https://t.co/y2whQGpZ02 pic.twitter.com/tUAPbRofrP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2021

​Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi.

O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu.

O anlar olay anında bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.