Meksika'da sıcak hava balon turu sırasında sepetten sarkan kişi, dengesini yitirdi. Aniden dengesini kaybeden kişi sepetten düştü.
Meksika’da sıcak hava balonunda korku dolu anlar https://t.co/y2whQGpZ02 pic.twitter.com/tUAPbRofrP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 9, 2021
Son anda sepetin alt kısmına tutunan kişi, asılı halde 20 metre yükseklikten balonun iniş yapmasını bekledi.
O sırada aşağıda bulunan grup, asılı kalan kişiyi kurtarmak için balonun iniş yaptığı noktaya koştu.
O anlar olay anında bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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