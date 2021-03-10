Brezilya’da uçak kazasından kurtulan pilot ormanda 36 gün yaşadı: Kuş yumurtası ve bitki yiyerek hayatta kalmış

Brezilya’da Ocak ayında Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanına acil iniş yaptı.

Pilot Sena, acil inişin ardından uçaktan atlarken, bir süre sonra alev alan uçak radardan da kayboldu.

Bir süre Sena'yı arayan ancak bulamayınca çalışmaları sonlandıran yetkililer ise, ne uçağın enkazına ne de pilota ulaşabildi. Bunun üzerine Sena'nın öldüğünü varsayan yetkililer, bir haftalık arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı. ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi. Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtmarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

Sena ise, ormanda 36 gün boyunca yaşadı ve tesadüfen kestane toplayan bir grupla karşılaşınca kurtarıldı.

Yerel medyaya konuşan pilot, "Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi" dedi.