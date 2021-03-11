Arjantin'de Maradona eylemi: 'Öldürüldüğü' iddiasıyla sokaklara döküldüler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla bir araya geldi.
Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu.
Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.
Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.
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