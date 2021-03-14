Buzulların erimesiyle ortaya çıktı: Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldı

Şili ordusundan yapılan yazılı açıklamada, başkent Santiago'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, yüksekliği 5 bin kilometreyi aşan Cerro El Plomo dağında, 4 kişilik mürettebatıyla bir helikopterin 26 Kasım 1981'de düşmesi sonucu ölen ve o günden beri buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.
Buzulların erimesiyle ortaya çıktı: Şili'de buzlar altında kalan 2 askerin kalıntılarına 40 yıl sonra ulaşıldıhttps://t.co/tK71m3TfcE pic.twitter.com/9roVrnjxxD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 14, 2021
Arama kurtarma çalışmaları, sivil bir helikopterin, bölgedeki buzulların erimesiyle ortaya çıkan helikopter enkazını bildirmesi üzerine 8 Mart'ta başladı.
Şili ordusuna mensup 38 uzmanın katıldığı operasyonda, 2 askerin kalıntılarına ulaşıldığı ve 4. askerin kalıntılarının bulunması için çalışmaların 17 Mart'a kadar süreceği bildirildi.
Helikopter kazasında ölen mürettebattan birisinin kalıntılarına, 1991 yılında bir dağcının haber vermesi üzerine ulaşılmıştı.
IMÁGENES | VIDEO | Cuatro tripulantes tenía el helicóptero que se accidentó el 26 de noviembre de 1981 y que ahora quedó al descubierto tras los deshielos en la zona. https://t.co/vZSGtU7p4Q— BioBioChile (@biobio) March 13, 2021
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