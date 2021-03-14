Bolivya'da askeri cunta lideri Anez'in, polisten kaçmaya çalışırken bazaya saklandığı ortaya çıktı

Günün erken saatlerinde polis operasyonuyla yakalanan ve tutuklanan Bolivya askeri cunta lideri Jeanine Anez'in, polisten kaçmaya çalışırken bir bazada saklandığı görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

2019'da Bolivya'da gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında kendisini devlet başkanı ilan eden askeri cunta lideri Anez, bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla tutuklandı.

NYT article on Jeanine Añez' arrest has two glaring omissions:



(1) MIT study found no evidence that ex-president Evo Morales engaged in election fraud (claim Añez used to take power);



(2) Harvard Law report documented widespread human rights abuses by the Añez coup government. pic.twitter.com/m2W2YDhJmc — Ald. Carlos Ramirez-Rosa ✶ (@CDRosa) March 13, 2021

​Polisin, sabahın erken saatlerinde Beni eyaletinin başkenti Trinidad kentinde gerçekleştirdiği operasyonda evinde bulunamayan Anez, kentten kaçmaya çalışırken yakalandı. Bolivya polisi, kaçmaya çalışan cunta lideri Anez'in bir bazada saklandığı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

They really found Jeanine Añez hiding under a bed smh #VivaBolivia https://t.co/Yw82v7tkbL — Glo (@heyshaquille) March 13, 2021

​Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve günlerdir aranan Anez'in Brezilya'ya kaçtığı iddia ediliyordu.

Öte yandan Anez'in tutuklandıktan hemen sonra Amerikan Devletleri Örgütü'ne (OAS) ve AB'ye mektup yazarak yardım talep ettiği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, sonrasında da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.