Venezüella'dan Ekvador Ginesi'ne insani yardım

Venezüella Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Venezüella halkı, 7 Mart'ta Bata kentinde meydana gelen büyük patlama nedeniyle Ekvator Ginesi halkına insani yardım gönderdi. Bu zor günlerde yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" ifadeleri kullanıldı.
#EnFotos 📸 | En nombre del Presidente @NicolasMaduro y el pueblo venezolano, el viceministro para África, @ypimentel2021 llevó al pueblo de Guinea Ecuatorial ayuda humanitaria tras conocer de la gran explosión ocurrida en la ciudad de Bata el pasado #7Marzo. 🇻🇪🤝🇬🇶#14Mar pic.twitter.com/JHqme9WslH— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) March 14, 2021
Bakanlık, yardım malzemelerinin Venezüella Devlet Hava Yollarına ait Conviasa'nın uçağına yüklendiği anların fotoğraflarını da paylaştı.
Ekvator Ginesi'nde 7 Mart'ta meydana gelen patlamada 105 kişi hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.
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