Venezüella'dan Ekvador Ginesi'ne insani yardım

#EnFotos 📸 | En nombre del Presidente @NicolasMaduro y el pueblo venezolano, el viceministro para África, @ypimentel2021 llevó al pueblo de Guinea Ecuatorial ayuda humanitaria tras conocer de la gran explosión ocurrida en la ciudad de Bata el pasado #7Marzo. 🇻🇪🤝🇬🇶#14Mar pic.twitter.com/JHqme9WslH