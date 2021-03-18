Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Biden'a 'elinizdeki fazla aşıları ihtiyacı olan ülkere dağıtın' çağrısı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Biden'a Kovid-19 aşıları konusunda eşitlik çağrısında bulunarak, Washington'un elindeki fazla aşıları ihtiyacı olan ülkelere vermesi gerektiğini kaydetti.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, CNN muhabiri Christiane Amanpour'a röportaj vererek, ABD Başkanı Joe Biden'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları konusunda hakkaniyetli davranmaya çağırdı.

ABD'nin aşı fazlası olduğuna vurgu yapan Lula, bu fazlalığın ihtiyacı olan ülkelere bağışlanabileceğini söyledi.

Lula, "Programınız aracılığıyla Başkan Biden'a vermek istediğim tavsiye şu: Acilen bir G20 toplantısı yapılması önemli. Dünyanın önde gelen liderlerini aramak ve masaya sadece bir şeyi, tek bir meseleyi koymak önemli. Aşı, aşı ve aşı!" ifadelerini kullandı.

Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva is calling on US President Joe Biden to ensure vaccine equity https://t.co/HmZvFR9tgW — CNN International (@cnni) March 18, 2021

Bu konuda kendi ülkesindeki iktidara güvenmediğini dile getiren eski Devlet Başkanı, "Bu yüzden bunu Trump'tan isteyemezdim, fakat Biden, dünya demokrasisi için bir soluk" dedi.

2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten sol görüşlü Lula'nın yolsuzluk davalarından aldığı cezalar 9 Mart 2021'de iptal edilmiş ve Lula da Silva'nın 2022 seçimlerinde aday olmasının önü açılmıştı.

Bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Lula, gelecek yılki devlet başkanlığı seçimlerine katılma yönündeki bir daveti geri çevirmeyeceğini belirtti.

Kendi partisi ve diğer müttefik partiler anlayışla karşılarsa ve sağlığı bugünkü gibi yerinde olursa, seçimlere katılabileceği mesajını veren eski Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

"Bu daveti geri çevirmeyeceğime dair sizi temin ederim, ancak bu konuda konuşmak istemiyorum. Bu esas önceliğim değil. Şu an esas önceliğim bu ülkeyi kurtarmaktır."