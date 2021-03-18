Günlük vaka sayısı 90 bini bulan Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro, sosyal mesafe karşıtı gösterilere destek verdi

Tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olan Brezilya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 90 bine ulaşarak rekor kırdı. Salgının başından beri virüsü ciddiye almayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise ülkedeki sosyal mesafe karşıtı gösterileri desteklediğini söyledi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 284 bin 775’e, 90 bin 303 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 693 bin 838’e yükseldi.

Koronavirüs pandemisini başından beri ciddiye almayan ve Brezilya'yı ABD'den sonra Kovid-19'a en çok can kaybı veren ülke haline getiren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yine tartışma yaratan açıklamalar yaptı. Günlük 90 binlik vaka sayısı rekoru ABD'de ise ekim 2020'de kırılmıştı.

Brezilya’nın aşırı sağcı lideri Bolsonaro, ülkedeki sosyal mesafe kurallarına karşı eylem düzenleyenlere destek vererek, "Mantıksal olarak mutluydum. İnsanların yaşadıklarını gösteriyorlar... Özgürlüğümüzü istiyoruz, dünyanın bize saygı duymasını istiyoruz" dedi.

Bolsonaro, maske takmaması, salgın hakkında ciddiyetsiz yorumlar yapması ve ülkede yeterince önlem alınmasını sağlamadığı için sık sık eleştiriliyor.

Tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya

Bu sırada, Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı Oswaldo Cruz (Fiocruz), Kovid-19 nedeniyle Brezilya'nın, 27 eyaletinden 25'indeki yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını ve tarihindeki en büyük sağlık sistemi çöküşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Salgının başından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek

Brezilya'da, önümüzdeki günlerde, salgın başladığından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek. Bolsonaro, iki gün önce yaptığı açıklamada, salgın döneminin üçüncü ve en uzun süreyle sağlık bakanlığı görevini yürüten Eduardo Pazuello'nun yerine bu görevi Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga'nın üstleneceğini bildirdi.