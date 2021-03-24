Meksikalı kartel liderinin cesedi şehir meydanındaki parkta poşete sarılı halde bulundu

Meksika'da şehir meydanındaki parkta, üzerine bıçakla saplanmış notlar bulunan, poşete sarılı bir ceset bulundu. Cesedin eskiden ülkenin en güçlü kartelinin üst düzey üyesi olan ancak daha sonra ayrılarak kendi grubunu kuran 'El Cholo'ya ait olduğu tahmin ediliyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde bulunan Tlaquepaque şehrinin merkezindeki parkta geçen haftalarda bir ceset bulundu. Banka konulmuş cesedin siyah bir poşetle sıkıcı sarılmış olduğu ve üzerine bıçakla saplanmış notlar olduğu görüldü. Notlardan birinde 'hain El Cholo' yazdığı belirtildi.

Mexico News Daily'nin haberine göre cesedin kimliği henüz net olarak belirlenmedi. Ancak yetkililer cesedin, Meksika'nın en güçlü karteli kabul edilen 'Yeni Nesil Jalisco Karteli'nin (CJNG) eskiden üst düzey bir üyesi olan 'El Cholo' lakaplı Enrique Sanchez'e ait olduğunu düşünüyor. Sanchez, 2017'de ise gruptan ayrılmış ve Nueva Plaza isimli bir kartel kurmuştu.

Body wrapped in plastic, left on park bench believed to be cartel boss. https://t.co/fPM3emj006 pic.twitter.com/y4bpWSpzJ1 — Mexico News Daily (@mexicond) March 19, 2021

Ceset bulunmadan önce video yayımlandı

​Ayrıca, ceset bulunmadan önce internette Sanchez'in elleri kelepçeli, etrafında ise CJNG kartelinin silahlı üyeleri olduğu tahmin edilen kişilerle görüldüğü bir videosu paylaşılmıştı. Sanchez videoda, son yıllarda yaşanan şiddet olaylarının sorumluluğunu üstlendiğini söylüyor. Bu olaylara, Guadalajara'daki ABD konsolosluğuna 2018 yılında yapılan saldırı, Tonala'da 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ve Tlaquepaque'de toplu mezarların keşfi de dahil.

Sanchez videoda ayrıca, CJNG'ye karşı Mexico City Polis Teşkilatı Amiri Garcia Harfuch ile işbirliği yaptığını da söylüyor.

Yetkililer ölümünün bununla alakalı olabileceğini düşünüyor. Harfuch ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddetti.

Sobre un video en donde un delincuente secuestrado por otros delincuentes refiere comentarios sobre mi persona, reitero que no nos van a distraer mensajes falsos de los criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme, combatir hasta las ultimas consecuencias a la delincuencia — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2021

​Jalisco başsavcısı Gerardo Octavio Solis Gomez, "Bu materyal, bir organize suç örgütü tarafından devleti istikrarsızlaştırmak için planlanmış stratejinin varlığını doğruluyor. Her şey cesedin ‘El Cholo' lakaplı Sanchez'e'e ait olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'El Cholo'nun CJNG'den ayrılıp kendi kartelini kurmasından bu yana, iki grup Orta Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığının kontrolü için savaş halinde.