İniş takımları açılmayan uçak, gövdesinin üzerine iniş yaptı

Ji Parana'da bulunan pistte, uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.
Brezilya'da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesinin üzerine iniş yaptı https://t.co/zCwDukvrmI pic.twitter.com/Dw4HfOijRw— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2021
Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini belirtti.
Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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