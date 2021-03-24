Bolivya’da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü: 1 ölü

Bolivya’nın Cochabamba kentinin Saracaba bölgesinde Bolivya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Hongdu JL-8 tipi askeri eğitim uçağı bir evin üzerine düştü.

Bolivya’da askeri eğitim uçağı evin üzerine düştü: Pilotlara ulaşılamıyor https://t.co/XECW3bB1Z0 pic.twitter.com/NO2FvHvbaB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2021

​Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Pilotlara ulaşılamıyor

İki pilotun ise kazadan önce uçaktan kendilerini fırlattıkları görüldü.

Kazanın ardından Bolivya Hava Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ekipleri bölgeye gelerek, patlama tehlikesi nedeni ile bölgedeki vatandaşları tahliye etti.

Her iki pilota da şu ana kadar ulaşılamazken, kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise, cep telefonları ile uçağın düşüşünü ve pilotların paraşütle iniş yaptığı anları anbean kaydetti.