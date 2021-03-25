Meksika'daki araştırmacılar burun maskesi tasarladı

Meksika'daki araştırmacılar yemek yerken veya bir şeyler içerken maske çıkarıldığında en azından burnun açıkta kalmaması için yeni bir maske hazırladı.

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi kapsamında restoran ve kafeler açılırken yemek yeme veya bir şeyler içme esnasında maske mecburen çıkartılmak zorunda kalınıyor. Meksika'da Instituto Politécnico Nacional'den araştırmacılar da yalnızca yemek yerken takmak için ve burnu kapatan bir maske tasarladı.

Will eat or drink but still want a layer of protection against #COVID19? Researchers in Mexico created a nose-only mask to protect vs the coronavirus even when eating or drinking. Carlos Jasso, Reuters pic.twitter.com/lkYi9JX5TA — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 25, 2021

​Sosyal medyada tasarımı etkileyici bulanlar kadar "Yeni bir icat sayılmaz. palyaçolar bunu yıllardır takıyor" diye tiye aldı.

Gustavo Acosta Altamirano liderliğindeki bu projenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Researchers in Mexico have made a nose-only Covid mask, which they say reduces the risk of infection of coronavirus during eating and talking. pic.twitter.com/ArUEGZaJj3 — CBS News (@CBSNews) March 24, 2021

​