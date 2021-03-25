Uruguay’da Kovid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü

Güney Amerika ülkelerinden Uruguay’ın doğusunda bulunan Rocha kentinde Kovid-19 aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü.
An Uruguay’s Air Force helicopter carrying two boxes of Pfizer vaccines against Covid-19 crashed on Thursday morning in the Eastern state of Rocha, resulting in total losses. 👉 https://t.co/okzcBFJp96 pic.twitter.com/PhnOR1pUcP— MercoPress (@MercoPressNews) March 25, 2021
Uruguay Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bell 212 tipi helikopterin acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kaydedildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken, 3 mürettebatın hafif yaralandığı bildirildi.
Aşıların tamamı ziyan oldu
Uruguaylı sağlık yetkililerinin açıkladığı verilere göre, ülkede şu ana kadar 414 bin 926 kişiye aşı yapıldı. Böylece nüfusun yüzde 11.83’lük kısmı korona virüse karşı aşılanmış oldu. Salgının başlangıcından bu yana Uruguay’da 87 bin 812 vaka tespit edilirken, 843 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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