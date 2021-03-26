Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilen ülke Meksika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini aştı.

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 584 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 200 bin 211'e, 5 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 2 milyon 214 bin 542'ye yükseldi.

Meksika böylece ABD ve Brezilya’nın ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 200 bini aşan 3. ülke oldu.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 752 bin 125’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, 'dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke' konumunda bulunuyor.