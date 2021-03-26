Koronavirüsten ölümlerin 300 bini aştığı Brezilya'da eski lider Lula: Tarihimizin en büyük soykırımı

Brezilya'da hakkındaki yolsuzluk davalarında verilen kararların iptalinin ardından 2022 seçimlerinde yeniden aday olmasının önü açılan eski solcu lideri Luiz Inacio Lula da Silva, görevdeki aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro'ya yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor.
"Brezilya'yı Kovid-19'dan kurtarmamız gerekiyor" diyen Lula, "Bu adam bu şekilde yönetmeye devam ederse ülke daha fazla dayanmaz" uyarısı yaptı. Lula, Bolsonaro'ya virüsten ölenlerin ailelerinden özür dileme çağrısı da yaptı.
L'ex-président brésilien Lula critique l'actuel chef de l'État Jair Bolsonaro, qui devrait "s'excuser" s'il "avait un peu de grandeur" pour sa gestion du Covid-19, "le plus gros génocide de l'histoire du Brésil", dans une interview avec l'hebdomadaire allemand Der Spiegel #AFP pic.twitter.com/48bb6Kn1wF— Agence France-Presse (@afpfr) March 26, 2021
12 milyondan fazla insanın koronavirüsle enfekte olduğu ülkede kendisi de hastalığa yakalanan Bolsonaro, durumu 'fazla büyütmemekte' ısrarcı. Maske takma yanlısı olmayan ve aşı karşıtlığını da gizlemeyen Bolsonaro, koronavirüsün yerel varyantıyla birlikte daha da artan vakalara rağmen durumun böyle gidemeyeceğini ve ülkenin bir noktada açılması gerektiğini savunuyor.
Dozens of beds were laid outside the city’s hospital to decry the country’s COVID-related deaths count as it surpassed yet another grim milestone: 300,000. The stunt was organised on a modest scale to impede the spread of the virus.— RT (@RT_com) March 26, 2021
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