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    Lula da Silva

    Koronavirüsten ölümlerin 300 bini aştığı Brezilya'da eski lider Lula: Tarihimizin en büyük soykırımı

    © AP Photo / Andre Penner
    Güney Amerika
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    Eski Brezilya lideri Lula, ülkede koronavirüs nedeniyle 300 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmiş olmasını 'tarihlerinde gördükleri en büyük soykırım' olarak niteledi. Lula'nın yine asıl yüklendiği isim, koronavirüsü hafife alan lider Bolsonaro oldu.

    Brezilya'da hakkındaki yolsuzluk davalarında verilen kararların iptalinin ardından 2022 seçimlerinde yeniden aday olmasının önü açılan eski solcu lideri Luiz Inacio Lula da Silva, görevdeki aşırı sağcı başkan Jair Bolsonaro'ya yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor.

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Eraldo Peres
    Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
    Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Lula, "Salı günü Brezilya'da 3158 kişi hayatını kaybetti. Tarihimizin en büyük soykırımı" ifadelerini kullandı ve toplam ölü sayısının 300 bini geçtiği ülkede Bolsonaro'nun halka pandemi konusunda yalanlar söylediğini vurguladı.

    "Brezilya'yı Kovid-19'dan kurtarmamız gerekiyor" diyen Lula, "Bu adam bu şekilde yönetmeye devam ederse ülke daha fazla dayanmaz" uyarısı yaptı. Lula, Bolsonaro'ya virüsten ölenlerin ailelerinden özür dileme çağrısı da yaptı.

    12 milyondan fazla insanın koronavirüsle enfekte olduğu ülkede kendisi de hastalığa yakalanan Bolsonaro, durumu 'fazla büyütmemekte' ısrarcı. Maske takma yanlısı olmayan ve aşı karşıtlığını da gizlemeyen Bolsonaro, koronavirüsün yerel varyantıyla birlikte daha da artan vakalara rağmen durumun böyle gidemeyeceğini ve ülkenin bir noktada açılması gerektiğini savunuyor.

     

    Etiketler:
    Soykırım, Der Spiegel, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Koronavirüs, Brezilya
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