Maduro'dan Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'ya Kovid-19 yardımları için teşekkür mesajı

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde destekleri için Türkiye dahil tüm müttefik ülkelere teşekkür ettiğini ifade etti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecindeki yardımları için Türkiye'ye teşekkür mesajı gönderdi.

Dünya Halklarının 200. Yıl Kongresi'nin sanal toplantısına liderlik eden Maduro, yaptığı açıklamada, ülkesine uygulanan ambargo sürecinde Kovd-19'la mücadelede destekleri için Türkiye, Hindistan, Çin, Rusya ve Küba'ya minnettarlığını ifade etti.

Maduro, "Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan ve Küba'nın desteğine sahibiz. Tıbbi ekipman, ilaç, aşı ve daha fazlası ile bizi destekliyorlar ve destekleyecekler" dedi.

Venezüella'nın Kovid-19'a yakalanan kişilerin bakımı ve iyileşmesi için gerekli ilaçları bulmakta ciddi mücadele vermek zorunda kaldığını belirten Maduro, "Muazzam bir savaş vermek zorunda kaldık. Dünya bunu bilmeli. Çünkü emperyalizmin Venezüella'nın ilaç bulmasına karşı ambargo zulmü acımasız. Halkın ihtiyaç duyduğu ve onlara bedavaya verilen ilaçları almak için hareket etmek zorunda kaldık, bunu tüm dünyaya ifşa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ülkede Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Venezüella, Rusya ile 10 milyon dozaşısının alınması konusunda anlaşmıştı.

Venezüella'ya, şubat ayı sonu ve mart ayı başında 200 bin doz Sputnik V aşısının teslimatının gerçekleşmesinin ardından ülke genelinde sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başlanmıştı.

Aynı zamanda hükümet, eğitim personelinin aşılanması için 500 bin doz Çin üretimi Sinopharm aşısı da satın almıştı. Maduro, dün yaptığı açıklamada da Küba aşısı 'Abdala' için Havana ile anlaşmaya vardıklarını ve temmuz ayına kadar ülkede toplu aşılamaya başlamayı planladıklarını belirtmişti.