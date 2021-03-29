Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi: 'Hazırlıklıyız ancak kimseye yalvarmayacağız'

ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Venezüella, koronavirüs aşılarını petrol ve yurt dışındaki dondurulmuş hesaplar üzerinden ödeme teklifinde bulundu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yoksul ülkelere aşı sağladığı COVAX (Küresel Aşı Erişim Programı) sisteminden 'petrol karşılığında yararlanma' teklifi sunuldu.

© Sputnik Venezüella'da hükümet ile muhalefet, koronavirüs aşısı alımı konusunda anlaştı diyen Maduro, "Aşılar için petrolümüz hazır, ancak kimseye yalvarmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hali hazırda Rusya ve Çin'den aşı tedarik eden Venezüella'da hükümet ve muhalefet, ülkenin COVAX yoluyla aşılara erişimi konusunda Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) ile görüşüyordu, ancak hükümet geçen hafta COVAX tarafından dağıtılan ana aşılardan biri olan AstraZeneca'yı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Maduro hükümeti ve muhalefet, koronavirüs aşısı satın alınması için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yurt dışında bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında dondurulan 30 milyon dolarlık varlığına muhalefetin girişimiyle erişim sağlanacağı ve Kovid-19 aşısı satın alınacağı belirtildi.

Ülkeye ait fonların serbest bırakılması durumunda 12 milyon doz aşıya erişim sağlanabileceği belirtiliyor.