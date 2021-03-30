Ekvador Çevre Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamada, Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’ndaki havaalanında, bir valizin için 185 yavru kaplumbağa ele geçirildi. Valizde ele geçirilen kaplumbağalardan 10’unun, plastik poşetlerde tutulması nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekvador Çevre Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu yavru kaplumbağaların, dünyanın ilk ekolojik havaalanı olan Galapagos Havaalanı’nda ele geçirildiği kaydedildi.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada valizin, havaalanında yapılan rutin arama sırasında bulunduğu belirtildi.

TURTLES RESCUED: 185 baby turtles were discovered inside a suitcase at an airport on the Galapagos Islands. Take a look #8NN pic.twitter.com/k8WBZYSqE8 — 8 News NOW (@8NewsNow) March 29, 2021

​Kaplumbağaların 10'u öldü

Valizde ele geçirilen kaplumbağalardan 10’unun, plastik poşetlerde tutulması nedeniyle öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ekvador’da bir yolcunun valizinde 185 yavru kaplumbağa ele geçirildi: Poşetlere sarılı halde bulunan yavrulardan 10'u öldü https://t.co/uo8VT6lQ2y pic.twitter.com/hRcHUKS5lC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 30, 2021

​Öte yandan kaplumbağaların 3 aylık olduğu ve yaşlarından ötürü hangi bölgeye ait olduklarının saptanamadığı belirtildi.

'Bir yavrunun değeri 5 bin dolardan fazla'

Yetkililer, yavru kaplumbağaların tanesinin değerinin 5 bin dolardan fazla olduğunu söylüyor.

Çevre Bakanı Marcelo Mata, olayın çevreye ve hayvanlara karşı işlenen bir suç teşkil ettiğini söyledi. Kaplumbağa kaçakçılığını kınadı. Mata, "Söz konusu eylemin failleri, mevzuatta bulunan en ağır cezayı alacaklardır" açıklamasında bulundu.

Ekvador yasalarına göre, hayvan kaçakçılığı suçluları bir ila üç yıl arası hapis cezasına çarptırılıyor.

Öte yandan Galapagos'daki dev kaplumbağaların, bölgede bulunan volkanik adalara üç ila dört milyon yıl önce geldiği ve dünya üzerindeki en büyük kaplumbağa türlerinden biri olduğu biliniyor.