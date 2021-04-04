Arjantin Devlet Başkanı: Sputnik V aşısı Kovid-19’u ağır geçirmemi önledi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Rus Sputnik V aşısını yaptırmasının durumunun çok kötüye gitmesini önlediğini ifade etti.

La Nacion gazetesine açıklama yapan Alberto Fernandez, “Aşı yaptırmasaydım şu an çok kötü durumda olurdum” ifadelerini kullandı.

Doktorların Sputnik V aşısının antikor oluşmasını sağlayarak hastalığı ağır geçirmesini önlediğini söylediğini aktaran Fernandez, “Doktorlarım aşının büyük miktarda antikor ürettiğinin açık olduğunu söyledi. Bu nedenle şu an ne kadar kötü durumda olduğunu anlatan 62 yaşında bir hasta gibi değilim” dedi.

Fernandez kendisini kötü hissetmediğini, sadece biraz ateşinin çıktığını ve endişe verici hiçbir semptom yaşamadığını belirtti.

Ofisindenyapılan açıklamada, Fernandez’in Rus Sputnik V aşısının ilk dozunu olduğu belirtilmişti. Arjantin’de yayınlanan Clarin gazetesi Devlet Başkanı’nın daha sonra aşının ikinci dozunu da olduğunu yazmıştı.

Ancak Fernandez dün Twitter’da koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Bunun üzerine Sputnik V aşısının geliştiricileri, aşı yaptırmış olmasının Fernandez’in hastalığı ağır geçirmesini engelleyeceğini belirtmişti. Açıklamada, “Sputnik V hastalığa karşı yüzde 91.6 etkili, hastalığın ağır geçirilmesine karşıysa yüzde 100 etkili” ifadelerine yer verilmişti.