Meksika’da petrol rafinerisinde patlama

Meksika'nın Veracruz eyaletindeki Minatitlan şehrinde yer alan Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldiği ifade edildi.
Explosion at #Veracruz oil refinery in Mexico leaves several injured— RT (@RT_com) April 8, 2021
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Patlamanın ardından rafineri ve gökyüzünü alevler sardı. Ulusal Güvenlik, Enerji ve Çevre Ajansı (ASEA) tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamının ardından çıkan yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Yangının çıkış nedeni hakkında bir açıklama yapılmazken, can kaybının bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
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