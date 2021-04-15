Arjantin Devlet Başkanı iyileşti: Sputnik V sayesinde hastalığı hafif geçirdim

Arjantin’de Sputnik V aşısını yaptıran ilk kişilerden biri olan ve daha sonra koronavirüse yakalanan Fernandez, hastalık süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Fernanez, “Yaptırdığım aşı sayesinde hastalığı hafif geçirdim” dedi.

Fernandez, 12 günlük karantinadan sonra doktorların kendisine iyileştiği söylediğini belirtti ve “Virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum” diye ekledi.

Arjantin Devlet Başkanlığı Sağlık Birimi’nden yapılan açıklamada da Fernandez’in sağlık durumunun iyi olduğu, süreci asemptomatik geçirdiği ve işe bugün döneceği belirtildi.

Açıklamada, “15 Nisan Perşembe günü normal faaliyetlerine geri dönecek” ifadeleri kullanıldı.

62 yaşındaki Fernandez Sputnik V aşısının ilk dozunu 21 Ocak’ta yaptırmıştı. Fernandez, 3 Nisan’da da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtmişti. Bunun üzerine Sputnik V aşısının geliştiricileri, aşı yaptırmış olmasının Fernandez’in hastalığı ağır geçirmesini engelleyeceğini belirtmişti. Açıklamada, “Sputnik V hastalığa karşı yüzde 91.6 etkili, hastalığın ağır geçirilmesine karşıysa yüzde 100 etkili” ifadelerine yer verilmişti.