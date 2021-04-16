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    Brezilya koronavirüs

    Brezilya'da anestezi ve yatıştırıcı ilaçların temininde sıkıntı

    © REUTERS / Reuters Photographer
    Güney Amerika
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    Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da, hastanelerde solunum cihazına bağlanan ağır hastalar için kullanılan anestezi ve yatıştırıcı ilaçların temininde sıkıntı yaşandığı bildirildi.

    Brezilya'da, Hastanelerdeki entübe hasta sayısı artarken solunum cihazına bağlanan ağır hastalar için kullanılan sakinleştirici ilaçların tükenmeye başladığı belirtildi. 

    Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, bu ilaçların sağlanması için İspanya ve diğer komşu ülkelerle iletişime geçtiklerini, ayrıca oksijen tedariklerinin de azalmaya başladığını söyledi. 

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Brezilya'da Bolsonaro yönetiminin sağlık politikaları soruşturulacak

    Başkent Rio de Janeiro'daki Albert Schweitzer Bölge Hastanesinden adını açıklanmasını istemeyen bir doktor, ellerindeki stoklar tükendiğinden entübe hastaları kas gevşeticiler kullanarak cihazlara bağladıklarını belirterek "Prosedürün daha kolay olması için kaslarını gevşetiyoruz ama yatıştırıcı kullanamıyoruz. Bazıları konuşmaya çalışıyor, direniyor. Bilinçleri açık oluyor" ifadelerini kullandı.

    Rio şehri basın ofisinden yapılan açıklamada, küresel piyasada yaşanan arz sıkıntısı nedeniyle stok problemlerinin yaşandığı, sağlık bakımını aksatmamak için ikame ilaçlara başvurulduğu belirtildi.

    'Hasta bir tür işkenceye maruz bırakılır'

    Rio'da yoğun bakım ünitesinde çalışan doktor Aureo do Carmo Filho, "20 yıldır yoğun bakımda görevliyim ve böyle bir şey yaşanabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Sakinleştirici olmadan mekanik cihazları kullanmak kötü bir uygulamadır. Hasta bir tür işkenceye maruz bırakılır" dedi. 

    Yerel basında Rio'daki başka hastanelerde de benzer sıkıntıların yaşandığı, yakınları hastanelerde tedavi gören kişilerin sakinleştirici ilaçlar bulmaya çalıştığına dair haberler de yer aldı.

    Yerel televizyon kanalı Globo ise, sağlık çalışanlarının az miktardaki ilacı tedbirli kullanmak için seyrelttiğini, kas gevşetici gibi ikame ilaçlar kullandığı, bazı durumlarda hastaların yataklara bağlandığını bildirdi. 

    Sao Paulo Valisi Joao Doria, hükümetin sorumsuz ve ihmalkar davrandığını söyledi. 

    640'tan fazla hastanenin kapasitesi sınıra dayandı

    Sorunun başka eyaletlerde baş göstermeye başladığının işaretleri görülüyor. Sao Paolo eyaleti Sağlık Bakanı Jean Carlo Gorinchteyn, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 640'tan fazla hastanenin kapasitesinin sınıra dayandığını ve ileriki günlerde ilaç sıkıntısı yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

    Gorinchteyn, "Federal hükümetin desteğine ihtiyacımız var. Bu, yalnızca Sao Paolo için değil, tüm ülke için elzem" ifadelerini kullanmıştı.

    Son 40 günde entübasyon ilaçları için 9 kez 'acil talepte' bulunuldu

    Brezilya'da koronavirüs
    © REUTERS / AMANDA PEROBELLI
    Brezilya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı
    Eyalet yetkilileri, Federal Sağlık Bakanlığına son 40 günde entübasyon ilaçları için 9 kez acil talepte bulunurken bakanlığın sağladığı ilaçların ancak aylık ihtiyacın yüzde 6'sına yanıt verebildiği kaydedildi.

    Geçen ay göreve başlayan Federal Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, önceki gün yaptığı açıklamada, Pan Amerikan Sağlık Örgütünün desteğiyle yatıştırıcı ilaçların 10 gün içinde Brezilya'ya ulaşacağını duyurmuştu.

    Queiroga, ilaçların uluslararası piyasadan tedariki için de iki ayrı girişimin sürdürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

    Son bir haftada Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda. Birinci sırada ise ABD var. 

    Etiketler:
    Yoğun bakım, Koronavirüs, Brezilya
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