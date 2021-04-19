Ekvador'da sağcı aday Guillermo Lasso'nun kazandığı resmileşti

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nden (CNE) yapılan açıklamaya göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı sağcı Guillermo Lasso, oyların yüzde 52.52'sini alarak Ekvador'un resmi olarak yeni devlet başkanı seçildi.
'Yapacak çok işimiz var'
Ekvador'un yeni Devlet Başkanı Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvadorlulara teşekkür ederek, "Halkımıza desteği için yeniden minnettarım, Yapacak çok işimiz var, ülkeyi daha iyi yerlere götürecek bir yolda birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ekvador'da son devlet başkanlığı seçimini 3 Nisan 2017'de ikinci turda sol partinin adayı Lenin Moreno kazanmıştı.
Lasso, bir önceki seçimlerde ikinci turda az bir farkla Moreno'ya karşı kaybetmişti.
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