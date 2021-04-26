Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Sputnik V aşısının üretimine yönelik planları konuşmak için Rusya ziyaretinde

Nüfusunun yalnızca yüzde 4 kadar bir kısmının aşılamasını tamamlayan Meksika, aşılama temposunu artırmayı amaçlıyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ebrard, Sputnik V aşısının ülkesinde üretimine ilişkin planları görüşmek amacıyla Moskova’yı ziyaret etti. Ebrard, 28 Nisan’a kadar sürecek ziyareti çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la da görüşecek.

Ebrard geçen hafta Meksika devlet aşı üreticisi Birmex’in, aşının ülkede üretimi için Rusya ile çalıştığını, konuyla ilgili planlarda önemli bir ilerleme kaydettiklerini söylemişti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Ruy Lopez de hükümetin Sputnik V aşısının Meksika’nın yanı sıra Latin Amerika’nın diğer bölgelerinde dağıtımını artırmayı amaçladığını belirtmişti.

Rusya şimdiye kadar Meksika’ya 1.1 milyon Sputnik V aşısı gönderdi. 126 milyon nüfuslu Meksika’da yaklaşık 215 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.