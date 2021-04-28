Arjantin'de yüzde 53 zammı reddeden sağlık çalışanlarından grev üzeri en büyük petrol tesisine abluka eylemi

Arjantin'de Alberto Angel Fernandez'in devlet başkanlığındaki solcu hükümetin bir yıla yayılan taksitlerle yüzde 53'lük maaş zammını reddederek greve giden sağlık çalışanları, talepleri karşılanana dek ülkenin en büyük kaya petrolü tesisine giden yolu kapatmış durumda.

Yüksek enflasyona teslim Arjantin'de üçüncü Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden sağlık çalışanları, hükümetin Nisan 2022'ye kadar, yani bir yıla yayılarak taksitle ödenecek yüzde 53 maaş artışını reddetti.

Enflasyonun etkisi göz önüne alındığında derhal yüzde 40 zamlı maaş ödemesi talebiyle iki aydır grev düzenleyen sağlık çalışanlarının bir sonraki hamlesi, ülkenin en büyük kaya petrolü ve gazı tesisine evsahipliği yapan Vaca Muerta'ya giden yolu kapatmak oldu.

Seguimos!

56 días de huelga y 19 del bloqueo a Vaca Muerta.

Amaneces con música de Divididos..."que ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad..."

✊Que viva la lucha de salud!#YoApoyoLaLuchaDeSalud pic.twitter.com/oeI3wDJwKb — gabriela suppicich (@gabysuppicich) April 25, 2021

Vaca Muerta'da petrol ve gaz çıkarılan 30 bin kilomtrekarelik devasa sahada devlete ait YPF'nin sahibi olduğu tesis, Arjantin'in petrol üretiminin yüzde 13'ünü karşılıyor.

TN haber kanalına göre Vaca Muerta'ya helikopterle ulaşan sağlık çalışanlarının üç haftadır yolu kapatması, ülkede koronavirüs krizinin üzerine yakıt kıtlığı da yaşanacağı korkusunu doğurdu.

Rincon de los Sauces kasabası yakınındaki abluka eylemine katılan bir hemşire ""Akaryakıt ve yük kamyonlarının geçmesine izin vermeyerek sorunlara neden olduğumuzu biliyoruz, ancak birinin bizi dinlemesi gerekiyor" dedi.

Neuquén en lucha, la provincia de #VacaMuerta paralizada y tiene que sonar en todos lados el grito de SALUD ESCUCHA, TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA!! 📣🐘🔥#YoApoyoLaLuchaDeSalud pic.twitter.com/fCtqZoVHJ3 — Yaniiina (@Yaniiina4) April 21, 2021

Pandeminin üçüncü dalgasında ilk ve ikinci dalgadakinden daha yüksek vaka sayısıyla karşılaşan Arjantin, aynı zamanda en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri. Son 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 42.6 olarak hesaplanırken, aslında önceki yıllara göre düşüş kaydedildi.