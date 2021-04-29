Kolombiya'da vergi reformu protestosu: Ülkede ulusal grev kararı alındı

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk, ülkenin tüm kentlerinde sokaklara döküldü.

Ulusal grev kararı alınan ülkede, birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı.

#Colombia | Hundreds of citizens took to the streets of Bogota to protest against the neoliberal policies of Ivan Duque's administration. Citizens express their discontent and disagreement at Plaza Bolivar. pic.twitter.com/yml3pd45eE — teleSUR English (@telesurenglish) April 28, 2021

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşı çıktığı grev kararı, ülkedeki işçi sendikalarının liderlerinden oluşan Ulusal İşsizlik Komitesi (UIK) tarafından organize edildi.

Grev kararı, ilk etapta 24 saat olarak planlanırken, sendika liderleri grevin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirecek.

Grevin katılımcıları arasında sendikalar, yerliler, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşların yer aldı.

Space workers represented at today’s protest against tax hikes in #colombia . 🚀 pic.twitter.com/uJa0Jo26Fe — manuel rueda (@ruedareport) April 28, 2021

Hükümet 6.8 milyar dolar bekliyor

Devlet Başkanı Duque, geçen hafta Kongre'ye 'Sürdürülebilir Dayanışma Yasası' başlıklı vergi reform paketi sunmuştu. Diğer reformların yanı sıra, ürün ve hizmetler için KDV'yi artıran ve vergi mükellefi sicilini genişleten yasayla, hükümetin amacı 6.8 milyar dolar vergi toplamak olarak öne çıkmıştı.

Toplanacak para salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için kullanılacak. Ancak kemer sıkma anlamına gelen bu tasarı sosyal çatışmaya neden oldu.

Reform asgari ücretliyi etkileyecek

Değişikliklerle birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacak. Çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyor.

Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık 200 doların altına düşeceği öngörülüyor.