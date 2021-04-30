Meksika'da 'intikam pornosu' paylaşanlara 6 yıla kadar hapis cezası verilecek

Meksika kongresi, cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları kişilerin rızası dışında paylaşanlara 6 yıla kadar hapis cezası ön gören yasa tasarısı onaylandı.

Meksika'da meclisin alt kanadı, cinsel içerikli görüntülerin kişilerin rızası dışında çekilmesi ve paylaşılması anlamına gelen 'intikam pornosunu' önlemeye ilişkin tasarıyı oy çoğunluğuyla kabul etti.

Meclis'teki 446 vekilin 'evet', bir kişinin ise 'hayır' oyu verdiği belirtildi.

Buna göre, 'intikam pornosu' yayımlayanlara 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Daha önce, ülkenin 32 eyaletinde cinsel fotoğrafların ve videoların izinsiz paylaşılmasına karşı cezalar kabul edilmişti. Yeni kararla birlikte cezalar tüm ülke genelinde geçerli olacak.