Bolsonaro'dan Çin imalı Kovid-19 açıklaması: Biyolojik savaş için laboratuvarda üretildi

Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'nın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin'i işaret ederek koronavirüsün biyolojik savaş için özel olarak laboratuvarda üretildiğini iddia etti.

Pandeminin başından beri Kovid-19'u küçümseyici açıklamalarda bulunan ve hastalığı 'küçük bir grip' olarak niteleyen Bolsonaro, bu sefer de virüsün ortaya çıkış şekline ilişkin iddialar ortaya atarak Çin'i suçladı.

koronavirüsün biyolojik savaş için özel olarak laboratuvarda üretildiğini öne süren Bolsonaro, 'Çin'in ismini anmadan virüsün ülkeden yayılmasına gönderme yaparak, "Bu yeni bir virüs. Bir laboratuvarda mı doğduğunu yoksa bir insanın yememesi gereken bir hayvanı yemesinden mi kaynaklandığını kimse bilmiyor" dedi.

Sözlerine, geçen yıl yüzde 2.3'lük büyüme kaydeden tek G20 ekonomisi olan Çin'i ima ederek devam eden Bolsonaro, "Ancak ordu kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaş hakkında her şeyi biliyor. Yeni bir savaşa girebilir miyiz merak ediyorum. En çok hangi ülkenin GSYİH'si (Gayri safi yurt içi hasıla) arttı?" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro ve yakın çevresindeki siyasetçiler, Brezilya'nın en büyük ticaret ortağı ABD ile ilişkilerini zora soktuğunu belirttikleri Çin hakkında kışkırtıcı yorumlarla dolu bir geçmişe sahip.

Geçen mart ayında, aşırı muhafazakar Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo, kendisini Brezilya'nın uluslararası itibarını yıkmakla ve koronavirüs salgını sırasında Çin ve ABD ile ilişkileri bozarak Brezilya vatandaşlarının hayatını riske atmakla suçlanmasının ardından istifa etmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı 'batının kurtarıcısı' ilan eden Araújo, Çin'in Komünist parti liderlerini işaret ederek koronavirüsü 'komünavirüs' olarak adlandırmıştı. Araújo, ABD'de Kongre Binası'na saldıran Trump yanlısı aşırılık yanlıları içinse 'namuslu vatandaşlar' demiş ve Trump'ın ardından göreve gele Joe Biden'ı kızdırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir viroloji laboratuvarında ortaya çıktığı teorisi için 'son derece olanaksız' derken, bu iddiaları 'Brezilya'nın Trump'ı' lakaplı Bolsonaro her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

Öte yandan, pandemiden ABD'den sonra en çok etkilenen ülke konumundaki Brezilya'da Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınında ihmali olup olmadığını araştıracak komisyon kuruldu. Bu kapsamda, Bolsonaro'nun salgınla mücadele politikalarına yönelik soruşturma gerçekleştirilecek.

Zira, pandemiye ilişkin başından beri umarsız tavırlar takınan Bolsonaro, ülkede salgına ilişkin tedbirleri de yürürlüğe koymuyor. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının her gün artmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz" tezini savunmaya devam ediyor.