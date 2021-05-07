Kolombiya hükümeti, protestocuları 'diyaloğa' davet etti

Kolombiya hükümeti, vergi zammı paketine karşı şiddetli protestoların düzenlendiği ülkede protesto liderlerini gerilimi yatıştırmak için diyaloğa davet etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin danışmanı Miguel Ceballos, Blu Radio'ya yaptığı açıklamada, "Ülkenin tüm kesimlerini dinlemeliyiz, ancak ülkenin de hükümeti dinlemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ceballos, bu talebin sokağa çıkanlar kadar çıkmayanları da kapsadığını belirtti.

Hükümetin haftaya pazartesi günün Ulusal Grev Komitesi de dahil olmak üzere protesto liderleriyle görüşeceğini söyleyen yetkili, "Hükümet önce Ulusal Grev Komitesi'ni örgütleyenleri davet etmek istedi, ancak seferberliklerin bu grubun tekelinde olmadığını anladı" dedi.

Ceballos, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda toplantıya Devlet Başkanı Duque ve Başkan Yardımcısı Lucia Ramirez'in de katılabileceği bilgisini paylaştı.

Ulusal Grev Komitesi; yerli halk, sendikalar, çevreciler ve öğrenciler dahil olmak üzere çeşitli toplumsal kesimleri temsil eden bir çatı örgüt olarak öne çıkıyor.

Öte yandan protesto liderleri, doğrudan Duque ile görüşmeye hazır olacaklarını, ancak aracılarla görüşmeyeceklerini duyurdular.

Protestocuların ana hedeflerinden biri olan Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ise diyaloğun 'doğrudan sokaktaki gençlerle' yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin 'ulusal grev' çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Dün ülkede en az 30 kişinin öldürüldüğü belirtilirken, 1220 kişinin yaralandığı ve 87 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.