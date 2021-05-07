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    Vergi reformuna karşı başlayıp yoksulluk, sağlık ve eğitim sistemlerindeki eşitsizlik ve polis şiddetine karşı devam eden protestolar (Kolombiya, Bogota, 6 Mayıs 2021)

    Kolombiya liderinden protestoculara görüşme çağrısı: Onlarca ölü, yüzlerce yaralının yanısıra 379 kişi de kayıp

    © REUTERS / STRINGER
    Güney Amerika
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    Koronavirüs pandemisine rağmen çıkardığı orta gelirlileri vuran vergi artışını Kolombiya çapındaki protestolar karşısında geri çekmek zorunda kalan sağcı lider Duque, yoksulluk ve polis şiddetine karşı süren protestoların liderlerini görüşmeye davet etti. Protestolarda onlarca ölü, yüzlerce yaralının yanısıra 379 kişinin de kaybolduğu duyuruldu.

    Dünyada daha çok uyuşturucu kartelleri ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasıyla gündem olan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da sağcı Devlet Başkanı Ivan Duque, vergi reformu tasarısının tetiklediği protestoların tasarıyı geri çekmesine rağmen durulmaması karşısında bir geri adım daha attı. Devlet Başkanı Danışmanı Miguel Ceballos, hükümetin protesto liderleriyle görüşeceğini açıkladı. Ancak vergi reformundan yoksulluk ve polis şiddetine karşı çıkışa dönüşen ve Duque'nin istifasını talep eden protestolarda onlarca kişi ölür ve yüzlerce kişi yaralanırken, Devlet Suçlarının Kurbanları Hareketi, 379 kişinin de kayıp durumda olduğunu açıkladı.

    Nüfusun yarısının yoksulluk sınırında yaşadığı Kolombiya'da aylık maaşı ve geliri 684 dolar ve üstü olan herkesin vergilerini artırılmasına karşı sendikaların 28 Nisan'da başlattığı ülke çapındaki protestolara orta sınıflar, öğrenciler ve yerliler de katıldı. Bu manzara karşısında pazar günü tasarıyı geri çeken Duque, gelir ve diğer eşitsizlikler, emeklilik, sağlık, eğitim sistemlerinin düzetilmesi, polisin orantısız güç kullanımına son verilmesi ve hatta kendi istifasına yönelik taleplerle protestoları devam ettirenlere zeytin dalı uzatmak zorunda kaldı. 

    Danışmanı Ceballos "Ülkenin tüm kesimlerini dinlemek zorundayız, ama ülke de hükümeti dinlemek zorunda. Buna yürüyenler kadar yürümeyenler de dahil" diyerek hükümetin Ulusal Grev Komitesi dahil protesto liderleriyle görüşmeye hazırlandığını duyurdu.

    Hükümetin önce Ulusal Grev Komitesi'ni görüşmeye davet etmek istediğini, bununla birlikte seferberliğin bu gruptan ibaret olmadığının idrakında olduğunu dile getiren Ceballos, ardından attığı tweette görüşmeye  Duque'nin yanısıra Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez'in katılacağını duyurdu.

    Ulusal Grev Komitesi, sendikacılardan yerlilere, çevrecilerden öğrencilere çok geniş kesimleri temsil ediyor.

    Daha önce protesto liderleri, Duque ile doğrudan görüşmeye hazır olduklarını, ama aracı istemediklerini belirtmişti.

    Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera da Duque ile Ulusal Grev Komitesi arasında 10 Mayıs olarak belirlenen görüşmenin bir an önce yapılabileceğini, hükümet kanadının bunun için hazır olduğunu açıkladı.

    Genelde barışçı geçen ama özellikle Cali kentinde olmak üzere zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne olan gösterilerde en az 24 ile 37 arasında protestocunun öldüğü, 1220'den fazla kişinin yaralandığı, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Devlet Suçlarının Kurbanları Hareketi, 379 kişinin de kayıp olduğunu duyurdu. 

    Hareket, "Zorla Kaybetmeler Çalışma Grubu'na bağlı örgütler, 28 Nisan gösterilerinin başından bu yana kaybolan 379 kişi hakkındaki verileri, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu ve Kolombiya Ombudsman Ofisi'ne aktardı" diye tweetledi. 

    Ombudsmanlığın son verilere göre Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'i bulundu, 90'ı için arama yürütülüyor.

    ESMAD çevik kuvvet polisinin feshedilmesi, şehirlerin askerden arındırılması ve göstericileri öldürmekten sorumlu olanların cezalandırılması da protestocuların talepleri arasında. 

    Ombudsmanlığa göre resmi açıklamalarda biri polis memuru olmak üzere 24 olarak verilen ölümlerin en az 11'inden polis veya ESMAD sorumlu.

    Çatışmalar sırasında karakollara da saldırıldığından, yaralılar arasında az sayıda polis de var.

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