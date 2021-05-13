Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti

Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti.

Hükümetin vergi oranlarını artırma kararının ardından protestoların devam ettiği Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum, istifasını açıkladı.

​İstifa mektubunda Blum, "Beni bu önemli rol için seçip bana güven duyduğunuz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Blum, istifa nedenine ilişkin net bir açıklama ise henüz yapmadı.