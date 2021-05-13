Kolombiya Dışişleri Bakanı Claudia Blum istifa etti

Hükümetin vergi oranlarını artırma kararının ardından protestoların devam ettiği Kolombiya'da Dışişleri Bakanı Claudia Blum, istifasını açıkladı.
Carta de renuncia de canciller colombiana Claudia Blum @lafm @NoticiasRCN @NTN24 pic.twitter.com/19ULHm7bTR— Andrea Bernal (@andrebernal26) May 13, 2021
İstifa mektubunda Blum, "Beni bu önemli rol için seçip bana güven duyduğunuz için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Blum, istifa nedenine ilişkin net bir açıklama ise henüz yapmadı.
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