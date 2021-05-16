Venezüella, Sputnik Light aşısını onayladı

RDIF’ten yapılan açıklamaya göre, Venezüella Sağlık Bakanlığı Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ı onayladı.

‘Milyonlarca Sputnik Light aşısına ihtiyacımız var’

Venezüella’nın Rusya Büyükelçisi Carlos Rafael Faria Tortosa, ülkesinin milyonlarca doz Sputnik Light aşısına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Faria Tortosa, “Ne kadar doz aşı alınacağını söyleyemem ama bu zorlu durumda, salgında halkımızın milyonlarca doza ihtiyaç duyacağını söyleyebilirim” dedi.

Faria Tortosa, ülkesinin Rusya’nın tescil ettiği ikinci aşısı olan EpiVakKorona’yı da onaylamasını umduğunu belirtti.

Faria Tortosa ayrıca aralıkta Sputnik V aşısını yaptırdığını ve kendini çok iyi hissettiğini ifade etti.