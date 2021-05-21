Brezilya'da Sputnik V aşısının ilk partisi üretildi

Brezilya'da Rus aşısının ilk partisinin üretildiğine dair açıklama, Sputnik V'nin resmi internet sitesinden yapıldı.

Rus geliştiriciler, "Sputnik V aşısının ilk partisi, önde gelen Brezilyalı üretici firma Uniao Quimica tarafından üretildi. Gamaleya Merkezi'ndeki kalite kontrollerin ardından Uniao Quimica'nın ürettiği aşı, Kovid-19'la mücadele için diğer Latin Amerika ülkelerine ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.



After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021

7 Mayıs'ta Uniao Quimica Genel Müdürü Fernando Marques, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'nun (Anvisa) acil kullanım onayını beklemeden Sputnik V aşısının üretimine başlayacaklarını duyurmuştu.